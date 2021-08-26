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Не дали покурити. У Херсонській області чоловік погрожував підірвати гранату в автобусі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
26 серпня, 15:46
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Пасажир, що хуліганив, був п'яний
Підозрюваного затримали правоохоронці. Фото: колаж "Сьогодні"
Підозрюваного затримали правоохоронці. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля міста Берислав Херсонської області в рейсовому автобусі 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату. У цей момент в автобусі перебувало 26 пасажирів.

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Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Що відомо

Водій автобуса "Мерседес Спринтер" зателефонував в поліцію і повідомив, що один з пасажирів словесно почав погрожувати підривом гранати.

Правоохоронці прибули на місце події та оглянули речі чоловіка.

"При поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів поліцейські не виявили" – повідомили в поліції.

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Чоловік, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння, пояснив правоохоронцям, що хотів покурити, а водій відмовився зробити зупинку.

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На правопорушника склали адміністративні матеріали за статтею "дрібне хуліганство" і статтею "розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді".

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