У Хмельницькій області сталася моторошна ДТП: загинуло двоє осіб (фото)

В аварію потрапили три транспортні засоби

Винуватцю ДТП загрожує від 5 до 10 років ув'язнення/Фото: поліція Хмельницької області, колаж: "Сьогодні"

У Хмельницькій області на трасі Стрий-Кіровоград-Знам’янка, поблизу с. Климківці, сталася моторошна ДТП. В аварію потрапили три автомобілі.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

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Деталі ДТП

Як повідомляє поліція, у ДТП потрапили три автомобілі: Ford Mondeo, яким керував 39-річний водій, Opel Vivaro, за кермом якого був 35-річний водій, а також Toyota, яким керував 36-річний чоловік.

Є жертви

На місці дорожньо-транспортної пригоди загинули 35-річний водій Opel Vivaro та 45-річна пасажирка Ford Mondeo. 39-річного водія Ford Mondeo госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні

Дії правоохоронців

У поліції відкрили провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.

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У поліції відкрили кримінальне провадження щодо ДТП/Фото: поліція Хмельницької області

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

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