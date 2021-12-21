В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП: погибли два человека (фото)

В Хмельницкой области на трассе Стрый-Кировоград-Знаменка, вблизи с. Климковцы, произошло жуткое ДТП. В аварию попали три автомобиля.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
Детали ДТП
Как сообщает полиция, в ДТП попали три автомобиля: Ford Mondeo, которым управлял 39-летний водитель, Opel Vivaro, за рулем которого был 35-летний водитель, а также Toyota, которым управлял 36-летний мужчина.
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Есть жертвы
На месте дорожно-транспортного происшествия погибли 35-летний водитель Opel Vivaro и 45-летняя пассажирка Ford Mondeo. 39-летнего водителя Ford Mondeo госпитализировали в Хмельницкую областную больницу
Действия правоохранителей
В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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