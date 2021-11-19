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У Кіровоградській області нещеплені вчителі зривають уроки

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 листопада, 15:49
В закладинки
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За словами директорки навчального закладу, відбувається психологічний булінг
На Кіровоградщині скандал у школі. Фото: колаж "Сьогодні"
На Кіровоградщині скандал у школі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Олександрії Кіровоградської області невакциновані вчителі навчально-виховного комплексу "Олександрійський колегіум" влаштували скандал через їхнє відсторонення від роботи. Крім того, викладачі принижують колег та говорять про сатану.

Про це повідомила директорка навчального закладу Наталія Малишева у інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Деталі скандалу

За словами директорки, відсторонені невакциновані вчителі приходять на заняття разом із наставницею, яка називає себе юристом, принижують колег, говорять про сатану та досліди над людьми.

"Відбувається психологічний булінг нас усіх. Відсторонена від роботи вчителька Лариса Лисюк навіть налаштувала дітей, щоб вони заважали проводити уроки вчителям на заміні. Також в нашій школі з'явилася невідома жінка, яка називає себе юристкою і представницею інтересів відсторонених вчителів, вона також присутня на уроках" , – повідомила Малишева.

Після чого розпочався конфлікт?

Конфлікт у школі розпочався після того, як вчителька історії Лариса Лисюк відмовилася виконувати розпорядження директорки про відсторонення від роботи через відсутність вакцинації. До школи довелося викликати поліцію.

Педагогиня заявила, що розпорядження вона не бачила і назвала патрульних "злочинним угрупованням".

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Директорка навчального закладу додала, що наразі відсторонені педагоги продовжують приходити до школи та йдуть на свої уроки, де їх замінюють колеги. Вони знімають уроки на відео, ведуть прямі ефіри та публікують це все у соціальних мережах.

До керівництва школи та своїх колег вони ставляться зневажливо і обзивають їх образливими словами. Поліцію до школи викликали вже двічі.

"А що нам було робити? Силком витягнути вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, виходьте, вона не виходить. Говоримо, надіньте маски, вони кажуть, що це – намордник. Що я ламаю їх волю і втягнута в експерименти над людьми", – додала директорка.

Вчителі говорять про Бога і сатану

Директорка повідомила, що також відсторонені вчителі розповідають історії то про Бога, то про сатану. Нещодавно вони подали до суду на директора школи, колишнього мера міста та на 5 президентів України за "підробку державного герба".

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Такі дії, за словами директорки, заважають навчальному процесу. Сама ж відсторонена вчителька Лариса Лисюк каже, що може померти "голодною смертю".

Усунення від роботи

Відстороненим від роботи не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. А от звільняти їх не будуть.

Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж їй потрібна довідка про протипоказання до вакцинації.

Без щеплення вже сьогодні не пустять на роботу працівників таких установ:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • вишів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

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