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В Кировоградской области непривитые учителя срывают уроки

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 ноября, 15:49
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По словам директора учебного заведения, происходит психологический буллинг
В Кировоградской области скандал в школе. Фото: коллаж "Сегодня"
В Кировоградской области скандал в школе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Александрии Кировоградской области невакцинированные учителя учебно-воспитательного комплекса "Александрийский коллегиум" устроили скандал из-за их отстранения от работы. Кроме того, преподаватели унижают коллег и говорят про сатану.

Об этом сообщила директор учебного заведения Наталия Малышева в интервью изданию "Украинская правда".

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Детали скандала

По словам директора, отстраненные невакцинированные учителя приходят на занятия вместе с наставницей, которая называет себя юристом, унижают коллег, говорят про сатану и опыты над людьми.

"Происходит психологический буллинг нас всех. Отстраненная от работы учительница Лариса Лисюк даже настроила детей, чтобы они мешали проводить уроки учителям на замене. Также в нашей школе появилась неизвестная женщина, которая называет себя юристкой и представительницей интересов отстраненных учителей, она также присутствует на уроках", – сообщила Малышева.

После чего начался конфликт?

Конфликт в школе начался после того, как учительница истории Лариса Лисюк отказалась выполнять распоряжение директора об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации. В школу пришлось вызвать полицию.

Педагог заявила, что распоряжения она не видела и назвала патрульных "преступной группировкой".

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Директор учебного заведения добавила, что сейчас отстраненные педагоги продолжают приходить в школу и идут на свои уроки, где их заменяют коллеги. Они снимают уроки на видео, ведут прямые эфиры и публикуют это все в социальных сетях.

К руководству школы и своим коллегам они относятся пренебрежительно и обзывают их обидными словами. Полицию в школу вызывали уже дважды.

"А что нам было делать? Силком вытянуть учительницу с урока мы не можем. Говорим, выходите, она не выходит. Говорим, наденьте маски, они говорят, что это – намордник. Что я ломаю их волю и втянута в эксперименты над людьми", – добавила директор.

Учителя говорят о Боге и сатане

Директор сообщила, что также отстраненные учителя рассказывают истории то о Боге, то о сатане. Недавно они подали в суд на директора школы, бывшего мера города и на 5 президентов Украины за "подделку государственного герба".

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Такие действия, по словам директора, мешают образовательному процессу. Сама же отстраненная учительница Лариса Лисюк говорит, что может умереть "голодной смертью".

Отстранения от работы

Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять их не будут.

Вернуться на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же ему необходима справка о противопоказаниях к вакцинации.

Без прививки уже сегодня не пускают на работу сотрудников таких учреждений:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

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