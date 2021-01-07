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У Кіровоградській області спалахнула церква (фото)

7 січня, 12:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На місці працюють рятувальники

У селі Копанки Кіровоградської області загорілася дерев'яна церква.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 7 січня о 9:22. Зараз на місці працюють 17 рятувальників і 5 одиниць техніки.

О 12:20 пожежу локалізували на площі 160 "квадратів". Жертв і постраждалих немає. Причина загоряння поки невідома.

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Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті згоріла церква. Імовірно, пожежа виникла через коротке замикання у щитовій. Вогонь швидко охопив будівлю. Однак люди встигли вийти і винести церковний крам.

Також нагадаємо, у Хмельницькій області гасили пожежу в жіночому монастирі. Вогонь швидко охопив сотні квадратних метрів. І міг перекинутися на сусідні споруди, де розташовані келії і головний храм. Гасили полум'я кілька бригад рятувальників з сусідніх сіл.

Крім того, в центрі Полтави загорівся кінотеатр, якому понад 200 років. Кілька поверхів вигоріло дотла, а над центральною частиною будівлі обвалився дах. За попередніми даними, під час пожежі загинув чоловік.

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церква рятувальники пожежа ДСНС Кіровоградська область
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