У Кіровоградській області жінка живе з 70 котами. Чому так багато тварин? (Фото)

Поки тепло, тварини знаходяться на вулиці, а взимку Тетяна забирає всіх у будинок – тільки на їхнє харчування витрачається до 2000 гривень на тиждень

У мешканки Олександрії Тетяни Тищенко вдома живе 70 кішок. Вона підбирає їх на вулиці, лікує і шукає господарів.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Поки на вулиці тепло, тварини живуть у дворі, а взимку в будинку. Тетяна годує їх двічі на день.

"В тиждень витрачаємо від півтори до двох тисяч гривень. Дві тисячі взимку, коли холодно. Це тільки на м’ясне. Основна ідея моєї діяльності – це відлов та гуманна стерилізація, випуск плідних самочок для скорочення безпритульних у місті", – сказала жінка.

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Нині Тетяна шукає охочих допомогти їй. Вона зазначила, що далеко не всі коти мають імена.

"Я так і називаю їх – мої підопічні. У мене рук на них не вистачає, усім хочеться тепла, турботи, ласки, уваги", – пояснила мешканка Олександрії.

Нагадаємо, у Сумах масово зникають кішки. Власники підозрюють студентів медінституту.

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Крім того, 110 кішок виявили в квартирі у жителя іспанській Валенсії. Зоозахисники вже домоглися того, щоб чоловіка виселили, а тварин найближчим часом прищеплять і стерилізують.