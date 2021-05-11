В Кировоградской области женщина живет с 70 котами. Почему так много животных? (фото)

Пока тепло, животные находятся на улице, а зимой Татьяна забирает всех в дом – только на их питание тратится до 2000 гривен в неделю

У жительницы Александрии Татьяны Тищенко дома живет 70 кошек. Она подбирает их на улице, лечит и ищет хозяев.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Пока на улице тепло, животные живут во дворе, а зимой в доме. Татьяна кормит их дважды в день.

"В неделю тратим от 1500 до 2000 гривен. 2000 зимой, когда холодно. Это только на мясное. Основная идея моей деятельности – это отлов и гуманная стерилизация, выпуск плодотворных самочек для сокращения бездомных в городе", - сказала женщина.

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Сейчас Татьяна ищет желающих помочь ей. Она отметила, что далеко не все коты имеют имена.

"Я так и называю их – мои подопечные. У меня рук на них не хватает, всем хочется тепла, заботы, ласки, внимания", - объяснила жительница Александрии.

Напомним, в Сумах массово исчезают кошки. Владельцы подозревают студентов мединститута.

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Кроме того, 110 кошек обнаружили в квартире у жителя испанской Валенсии. Зоозащитники уже добились того, чтобы мужчину выселили, а животных в ближайшее время привьют и стерилизуют.