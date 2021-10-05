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У ліфт – лише за картками. Жителі Херсона платять за кожну поїздку

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 жовтня, 14:11
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Ціна за одну поїздку становить від 70 до 90 копійок – гості в будинку самостійно проїхати не зможуть
У Херсоні використовують платні ліфти
У Херсоні використовують платні ліфти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні мешканці багатоповерхівок платять за проїзд у ліфті. Для цього у кожного жителя будинку є спеціальні проїзні.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Таке рішення прийняли ще кілька років тому, оскільки багато херсонців відмовлялися платити за обслуговування ліфту. Коли борги досягали критичної позначки, роботу підйомника призупиняли.

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Щоб цього уникнути, у будинках ввели нову систему, де людині потрібно платити за кожну поїздку.

"Зроблено все це для того, щоб не крали ліфтове обладнання і не їздили на ліфтах заради пустощів", – додали сайту "Сьогодні" в мерії Херсона.

Що за картки?

Щоб проїхатися у ліфті, жителям Херсона потрібна картка. Її потрібно вставляти у спеціальний роз'єм у кабіні, після чого система знімає з неї гроші.

Цю картку потрібно постійно поповнювати.

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"Вартість поїздки становить менше однієї гривні, як правило, коливається від 70 до 90 копійок. Система працює за таким принципом: мешканець будинку вставляє карту в картоприймач у ліфті і їде на потрібний поверх. Гість зможе проїхати лише в тому випадку, якщо його зустрінуть", – розповіли "Сьогодні" в мерії Херсона.

Як до цього ставляться місцеві жителі?

Щодо карток для проїзду в ліфті є дві основних думки:

  • Одні виступають "за" картки, оскільки рідко користуються ліфтом і не хочуть платити таку ж ціну, як ті, хто їздять постійно.
  • Інші – проти, адже у людей, які часто користуються ліфтом, за місяць накопичується велика сума. Також деякі обурюються, що ліфти в місті в поганому стані і "платити там нема за що".

"На ліфті піднімаюся тільки я і те, якщо пакети важкі. За день 1 раз, а іноді і за два дні раз. Навіщо я повинна платити за всю сім'ю, якщо їжджу я одна? Мене цілком влаштовує проїзд по картці", сказала Оксана Бєляєва.

"У нашому будинку ліфт це щось, вул. Дорофєєва 20а. У нас в основному не працює. Ще в наш ліфт потрібно заходити і виходити якось по-особливому. А то вийдеш не так, він не закриється і стоїть десь на поверсі. Двері бовтаються, не закріплені", – зазначила Оксана Москович.

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