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В лифт – только по карточкам. Жители Херсона платят за каждую поездку

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 октября, 14:11
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Цена за одну поездку составляет от 70 до 90 копеек – гости в доме самостоятельно проехать не смогут
В Херсоне используют платные лифты
В Херсоне используют платные лифты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне жители многоэтажек платят за проезд в лифте. Для этого у каждого жителя дома есть специальные проездные.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Почему проезд в лифте платный?

Такое решение приняли еще несколько лет назад, поскольку многие херсонцы отказывались платить за обслуживание лифта. Когда долги достигали критической метки, работу подъемника приостанавливали.

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Чтобы этого избежать, в домах ввели новую систему, где человеку нужно платить за каждую поездку.

"Сделано все это для того, чтобы не воровали лифтовое оборудование и не ездили на лифтах ради баловства", – добавили сайту "Сегодня" в мэрии Херсона.

Что за карточки?

Чтобы проехаться в лифте, жителям Херсона нужна карточка. Ее нужно вставлять в специальный разъем в кабине, после чего система снимает с нее деньги.

Эту карточку нужно постоянно пополнять.

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"Стоимость поездки составляет менее одной гривны, как правило, колеблется от 70 до 90 копеек. Система работает по такому принципу: житель дома вставляет карту в картоприемник в лифте и едет на нужный этаж. Гость сможет проехать лишь в том случае, если его встретят", – рассказали "Сегодня" в мэрии Херсона.

Как к этому относятся местные жители?

Относительно карточек для проезда в лифте есть два основных мнения:

  • Одни выступают "за" карточки, поскольку редко пользуются лифтом и не хотят платить такую же цену, как те, кто ездят постоянно.
  • Другие – против, ведь у людей, которые часто пользуются лифтом, за месяц накапливается большая сумма. Также некоторые возмущаются, что лифты в городе в плохом состоянии и "платить там не за что".

"На лифте поднимаюсь только я и то, если пакеты тяжелые. В день 1 раз, а иногда и в два дня раз. Зачем я должна платить за всю семью, если езжу я одна? Меня вполне устраивает проезд по карточке", - сказала Оксана Беляева.

"В нашем доме лифт это нечто , ул. Дорофеева 20а. У нас в основном не работает. Еще в наш лифт нужно заходить и выходить как то по особенному. А то выйдешь не так , он не закроется и стоит где то на этаже. Дверь болтается, не закреплена", – отметила Оксана Москович.

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