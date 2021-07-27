Русский
$ 26,98
31,81
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Маріуполі авто "Нової пошти" потрапило в ДТП (фото)

27 липня 2021 10:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Подробицями аварії з автомобілями Renault і Audi поділилися очевидці

Аварія з авто "Нової пошти" у Маріуполі, колаж: "Сьогодні"

Аварія з авто "Нової пошти" у Маріуполі, колаж: "Сьогодні" / Фото: 0629.com.ua

У Маріуполі на перетині вулиць Університетська і Казанцева автомобіль "Нової пошти" потрапив в ДТП.

Реклама

Як повідомляє сайт 0629, на місці аварії не працював світлофор.

Читайте також:

У Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб. Подробиці аварії

За словами очевидців, водій Audi виїжджав з другорядної дороги і не пропустив автомобіль Renault, який належить службі доставки "Нова пошта". Про постраждалих не повідомляється.

Подробиці ДТП

Реклама

ДТП з авто "Нової пошти" у Маріуполі, фото: 0629

ДТП з авто "Нової пошти" у Маріуполі, фото: 0629

Аварія в Маріуполі з авто "Нової пошти", фото: 0629

Аварія в Маріуполі з авто "Нової пошти", фото: 0629

В тренді
Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Як їх покарали ЗСУ
Українські військові захищають нашу територію.

Авто "Нової пошти" на місці аварії. Фото: 0629
Реклама

Авто "Нової пошти" на місці аварії. Фото: 0629

Також читайте новини по темі:

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. У лікарню були направлені 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)
Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)Інші регіони
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)Захід
Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото і відео)
Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото і відео)Інші регіони
Скільки коштує обід у моря і чи безпечно його їсти. Чим торгують на українських курортах (відео)
Скільки коштує обід у моря і чи безпечно його їсти. Чим торгують на українських курортах (відео)Одеса
Загинули тварини, віднесло мости і затопило будинки: як велика вода вдарила по Закарпаттю
Загинули тварини, віднесло мости і затопило будинки: як велика вода вдарила по ЗакарпаттюУкраїна
Під Полтавою легковик зіткнувся з вантажівкою – загинули люди (фото)
Під Полтавою легковик зіткнувся з вантажівкою – загинули люди (фото)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти