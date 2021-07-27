У Маріуполі авто "Нової пошти" потрапило в ДТП (фото)

Аварія з авто "Нової пошти" у Маріуполі, колаж: "Сьогодні" / Фото: 0629.com.ua
У Маріуполі на перетині вулиць Університетська і Казанцева автомобіль "Нової пошти" потрапив в ДТП.
Як повідомляє сайт 0629, на місці аварії не працював світлофор.
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За словами очевидців, водій Audi виїжджав з другорядної дороги і не пропустив автомобіль Renault, який належить службі доставки "Нова пошта". Про постраждалих не повідомляється.
Подробиці ДТП
ДТП з авто "Нової пошти" у Маріуполі, фото: 0629
Аварія в Маріуполі з авто "Нової пошти", фото: 0629
Авто "Нової пошти" на місці аварії. Фото: 0629
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