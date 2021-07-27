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В Мариуполе авто "Новой почты" попало в ДТП (фото)

27 июля 2021 10:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Подробностями аварии с автомобилями Renault и Audi поделились очевидцы

Авария с авто "Новой почты" в Мариуполе, коллаж: "Сегодня"

Авария с авто "Новой почты" в Мариуполе, коллаж: "Сегодня" / Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе на пересечении улиц Университетская и Казанцева автомобиль "Новой почты" попал в ДТП.

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Как сообщает сайт 0629, на месте аварии не работал светофор.

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По словам очевидцев, водитель Audi выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автомобиль Renault, который принадлежит службе доставки "Новая почта". О пострадавших не сообщается.

Подробности ДТП

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ДТП с авто "Новой почты" в Мариуполе, фото: 0629

ДТП с авто "Новой почты" в Мариуполе, фото: 0629

Авария в Мариуполе с авто "Новой почты", фото: 0629

Авария в Мариуполе с авто "Новой почты", фото: 0629

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Авто "Новой почты" на месте аварии. Фото: 0629
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Авто "Новой почты" на месте аварии. Фото: 0629

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Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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