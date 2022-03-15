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У Маріуполі загинуло 20 тисяч цивільних – радник мера

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 березня, 04:52
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У місті склалася катастрофічна ситуація
Через інтенсивність обстрілу люди не можуть вийти на вулицю. Колаж "Сьогодні"
Через інтенсивність обстрілу люди не можуть вийти на вулицю. Колаж "Сьогодні"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті склалася катастрофічна ситуація, а кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч.

Таку думку Андрющенко висловив в ефірі "Настоящее время", пише "Українська правда".

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Деталі

"Щодо загиблих мирних мешканців у нас є дані, які не відповідають дійсності, тому що вони отримані від поліції, погоджені з медустановами. Це маленька жменька людей, про яких ми знаємо. На вчора це було 1800 з гаком людей. Ще чотири дні тому ми говорили про "оптимістичний" сценарій – близько 10 тисяч жертв на сьогодні. Але зі збільшеною інтенсивністю і з жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо приступити хоча б до пошуку цих людей, то вже зараз кількість жертв наближатиметься до 20 тисяч", – сказав Андрющенко.

Він зазначив, що міський цвинтар розташований на території, яка контролюється російською армією, тому загиблих ховають "на подвір'ях, на вулицях". Проте через інтенсивність обстрілу люди "не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких".

Андрющенко також додав, що люди евакуюються з Маріуполя на свій страх та ризик, адже немає гарантій з боку російської армії. Безпека гарантується лише на тій ділянці, яку контролює українська армія.

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Ситуація у місті

"Щодня Маріуполь страждає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь", – зазначили у міській раді.

Водночас там заявили, що окупанти цинічно та цілеспрямовано б'ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, а також руйнують дитячі лікарні та міську інфраструктуру.

Ситуація у Маріуполі

Щодня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за останні 24 години було щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч людей, заблокованих у місті.

Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.

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Полк "Азов" знищив у бою техніку ворога та взяв 12 полонених.

Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.

Гуманітарна ситуація в українському Маріуполі, який російські окупанти беруть ізмором, погіршується з кожним днем Вже більше тижня люди не мають доступу до очищеної питної води.

12 березня у Маріуполі російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана та його дружини Роксолани. Наразі там від обстрілу ховаються люди.

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