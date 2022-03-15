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В Мариуполе погибли 20 тысяч гражданских – советник мэра

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 марта, 04:52
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В городе сложилась катастрофическая ситуация
Из-за интенсивности обстрелов люди не могут выйти на улицу. Коллаж "Сегодня"
Из-за интенсивности обстрелов люди не могут выйти на улицу. Коллаж "Сегодня"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе сложилась катастрофическая ситуация, а количество жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.

Такое мнение Андрющенко высказал в эфире "Настоящее время", пишет "Украинская правда".

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Подробности

"По погибшим мирным жителям у нас есть данные, которые не отвечают действительности, потому что они получены от полиции, согласованы с медучреждениями. Это малая горстка людей, о которых мы знаем. На вчера это было 1800 с небольших человек. Еще четыре дня назад мы говорили об "оптимистичном" сценарии – порядка 10 тысяч жертв на сейчас. Но с увеличенной интенсивностью и с той жестокостью, которая возросла в разы, мы можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада и мы сможем приступить хотя бы к поиску этих людей, то уже на сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тысячам", – сказал Андрющенко.

Он отметил, что городское кладбище расположено на территории, которая контролируется российской армией, поэтому погибших хоронят "во дворах, на улицах". Однако из-за интенсивности обстрелов люди "не могут выйти на улицу даже похоронить близких".

Андрющенко также добавил, что люди эвакуируются из Мариуполя на свой страх и риск, ведь нет гарантий со стороны российской армии. Безопасность гарантируется только на том участке, который контролирует украинская армия.

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Ситуация в городе

"Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь", – отметили в городском совете.

В то же время там заявили, что оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, а также разрушают детские больницы и городскую инфраструктуру.

Ситуация в Мариуполе

Каждый день Мариуполь обстреливают российские оккупанты – за последние 24 часа было по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Именно с неба идет самая большая угроза для 400 тысяч человек, заблокированных в городе.

Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.

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Полк "Азов" уничтожил в бою технику врага и взял 12 пленных.

Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.

Гуманитарная ситуация в украинском Мариуполе, который российские оккупанты берут измором, ухудшается с каждым днем. Уже более недели у людей нет доступа к очищенной питьевой воде.

12 марта в Мариуполе российские войска обстреляли мечеть султана Сулеймана и его жены Роксоланы. Сейчас там от обстрела прячутся люди.

Мариуполь
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