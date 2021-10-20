У Миколаєві 15-річна дівчинка зірвалася з 9-го поверху

Сьогодні вранці, 20 жовтня, в Миколаєві з вікна 9-го поверху випала15-річна дівчинка. Від отриманих травм вона померла на місці.
Про це пише сайт Новини-N.
Подробиці
Дівчинка впала на газон біля багатоповерхівки. Очевидці викликали на місце "швидку".
Бригада медиків лише констатувала смерть дитини.
Далі по темі
Самогубство чи нещасний випадок?
У поліції стверджують, чи була сталася трагедія самогубством або нещасним випадком, поки невідомо.
За даним фактом почнуть кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Так необхідно згідно з чинним законодавством. Далі версії і причини події буде встановлювати слідство.
Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе
за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.
У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.
Раніше ми писали:
У Києві 8-річний хлопчик зірвався з 21-го поверху .
13-річна школярка вистрибнула з вікна багатоповерхового житлового будинку.
В Умані 11-річна школярка вистрибнула з восьмого поверху багатоповерхівки . У поліції підозрюють, що дитину довели до самогубства.