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У Миколаєві 15-річна дівчинка зірвалася з 9-го поверху

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
20 жовтня, 12:12
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Вона померла відразу після падіння від отриманих травм
На місце викликали "швидку" / Колаж "Сьогодні"
На місце викликали "швидку" / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці, 20 жовтня, в Миколаєві з вікна 9-го поверху випала15-річна дівчинка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це пише сайт Новини-N.

Подробиці

Дівчинка впала на газон біля багатоповерхівки. Очевидці викликали на місце "швидку".
Бригада медиків лише констатувала смерть дитини.

Самогубство чи нещасний випадок?

У поліції стверджують, чи була сталася трагедія самогубством або нещасним випадком, поки невідомо.

За даним фактом почнуть кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Так необхідно згідно з чинним законодавством. Далі версії і причини події буде встановлювати слідство.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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