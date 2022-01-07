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У Миколаєві хлопець порізав собі вени: до чого тут батьки

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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7 січня, 20:17
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Молоду людину помітили перехожі, які й викликали поліцейських
Копи надали постраждалому першу домомедичну допомогу / Колаж "Сьогодні"
Копи надали постраждалому першу домомедичну допомогу / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві підліток хотів накласти на себе руки. Хлопець порізав вени у місцевому паркупісля сварки з батьками.

Про це повідомляє МВС.

Як усе було

Перехожі повідомили в поліцію, що на алеї у парку перебуває хлопець, який порізав собі вени.

Копи прибули на місці і побачили, що на лавці лежав молодик. На руках він мав досить глибокі порізи. Хлопець уже встиг втратити чимало крові.

Чи вдалося врятувати?

Патрульні до приїзду медиків надали постраждалому першу домомедичну допомогу. Вони джгутом зупинили кровотечу і перебинтували руку. Після цього хлопця передали медикам.

У Києві дівчина порізала вени в магазині та кинулася під вантажівку

В одному із супермаркетів дівчина порізала собі руки. Після цього вона покинула магазин і почала бігати дорогою в недозволеному місці. Вже за кілька хвилин, перестрибнувши через паркан з боку трамвайних колій, вона потрапила під вантажівку.

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