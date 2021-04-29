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У Миколаєві підліток застрелив чоловіка. Помста чи замовне вбивство?

29 квітня, 18:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У день вбивства підозрюваний і загиблий були під домашнім арештом – у кожного вже були проблеми з законом

У Миколаєві застрелили 38-річного Тимура Шацького. Підозрюваним виявився 17-річний Чингіз Дашаєв. Він йде підсудним за ще однією справою, не пов'язаною з даною. На злочин пішов нібито через помсту за події 15-річної давності.

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Журналіст "Сьогодні" Анжела Слободян дізналася подробиці справи.

Відео: Сьогодні

Підозрюваного затримали на дачі. Щоб знайти його, поліцейські два тижні збирали докази. Після вбивства хлопець відразу поїхав на авто, а пістолет викинув у річку.

Загиблий раніше сидів у в'язниці за поширення наркотиків і вбивство.

"Одна з версій вбивства – це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді останній убив дядька підозрюваного, за що відбув покарання", – сказав поліцейський Сергій Шайхет.

Як з'ясувалося, у вечір вбивства Тимур Шацький і Чингіз мали бути вдома – під домашнім арештом. Шацький проходив у справі наркоторгівлі. Дашаеєва підозрювали у тому, що підрізав людину.

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Зараз слідчі з'ясовують, де юнак міг взяти пістолет. Поки він перебував під вартою, хлопцю загрожує 15 років в'язниці.

Нагадаємо, у Вінниці чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство всієї родини.

Крім того, поліція Києва затримала 16-річного хлопця за підозрою у потрійному вбивстві.

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