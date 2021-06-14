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У Миколаєві водій за добу скоїв 18 ДТП, а потім тікав від поліції

14 червня 2021 21:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

36-річний водій, житель сусідньої області, не зміг пояснити патрульним свої дії – що накоїв чоловік

У Миколаєві правоохоронці затримали водія, який за добу скоїв 18 ДТП. Він не зміг пояснити патрульним свої дії, а також відмовився від перевірки на наявність наркотиків в організмі.

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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївській області.

Інформація про неадекватні дії на дорозі водія білого автомобіля Ford почала надходити патрульним приблизно о 13:00 14 червня. Заявники пояснювали, що водій на великій швидкості їде по вулицях міста і створює зіткнення з іншими авто.

Менш ніж за 15 хвилин один із патрулів виявив розшукуване авто на проспекті Богоявленському. Автомобіль на великій швидкості рухався в бік Корабельного району міста. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування.

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Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати. Але спроба не вдалася — втікача затримали.

36-річний водій, мешканець сусідньої області, не зміг пояснити патрульним свої дії. Патрульні зазначають, що у нього були очевидні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

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Патрульні склали на водія 18 протоколів за статтею "порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП", 18 протоколів за статтею "залишення місця ДТП", протокол за статтею "відмова від проходження огляду на стан сп'яніння".

Також йому виписали протокол за статтею "невиконання вимоги про зупинку" та постанова за статтею "керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії". Його подальшу долю вирішуватиме суд.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові водій збив дітей на переході і втік.

Також нагадаємо, у Києві винуватець ДТП скоїв наїзд і намагався сховатися.

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