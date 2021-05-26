У Миколаївській області хлопець влаштував стрілянину за кермом. Він виявився сином чиновника

У Вознесенську з'явилося відео, як молодик керує авто і одночасно стріляє з пістолета

У Миколаївській області юнак керував автомобілем і на ходу стріляв з пістолета. Відео потрапило в Мережу і обурило користувачів. На ньому впізнали 17-річного сина начальника однієї з виправних колоній.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Користувачі пишуть, що Вадим Чорний – так звуть хлопця – давно має власну машину і часто ганяє на ній по Вознесенську, хоча йому немає 18 років і він не може управляти авто.

У поліції цю історію поки не коментують.

Нагадаємо, на Прикарпатті сталася стрілянина, поранено двох людей.

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Крім того, у Києві невідомі стріляли з балкона по управлінню поліції. Рушниця була направлена на військову частину №2260. Як виявилося, 21-річний киянин вирішив просто похвалитися перед подругами.