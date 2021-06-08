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У Миколаївській області син задушив батька за відмову перемкнути канал (відео)

8 червня, 11:33

Віталій Семченко Віталій Семченко

Тіло загиблого в річці помітив місцевий рибалка. Чоловіка шукали вже тиждень – про зникнення повідомив його 36-річний син

У селі Матвіївка, Миколаївської області, син задушив батька через відмову перемкнути телевізор.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анжела Слободян.

Тіло загиблого в річці помітив місцевий рибалка. Чоловіка шукали вже тиждень – про зникнення повідомив його 36-річний син. Однак, як пізніше виявилося, він же і є вбивцею.

Правоохоронцям чоловік зізнався, що в день трагедії прийшов додому напідпитку. Попросив батька приглушити телевізор і перемкнути канал, однак той не погодився. В результаті зчепилися так, що дійшло до вбивства.

"Не знаю, як пояснити, придушив руками, потім штовхнув, він впав", – зазначив затриманий.

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Подробиці трагедії також розповів глава відділення місцевої поліції Андрій Донець: "Щоб приховати сліди злочину, огорнув тіло в простирадло разом з цеглою, а потім відвіз до річки і кинув" .

Сусіди не розуміють, що спонукало односельчанина до такої жорстокості. Втім, за вбивство батька чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що під Вінницею чоловік забив до смерті пенсіонерку і напав з ножем на двох сестер.

Також нагадаємо, під Києвом чоловік жорстоко розправився з сусідом.

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