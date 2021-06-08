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В Николаевской области сын задушил отца за отказ переключать канал (видео)

8 июня, 11:33

Виталий Семченко Виталий Семченко

Тело погибшего в реке заметил местный рыбак. Мужчину искали уже неделю – об исчезновении сообщил его 36-летний сын

В селе Матвеевка, Николаевской области, сын задушил отца из-за отказа переключить телевизор.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Анжела Слободян.

Тело погибшего в реке заметил местный рыбак. Мужчину искали уже неделю – об исчезновении сообщил его 36-летний сын. Однако, как позже оказалось, он же и является убийцей.

Правоохранителям мужчина признался, что в день трагедии пришел домой выпивший. Попросил отца приглушить телевизор и переключить канал, однако тот не согласился. В итоге сцепились так, что дошло до убийства.

"Не знаю, как обьяснить, придушил руками, потом толкнул, он упал", – отметил задержанный.

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Подробности трагедии также рассказал глава отделения местной полиции Андрей Донец: "чтобы скрыть следы преступления, окутал тело в простыню вместе с кирпичом, а затем отвез к реке и бросил".

Соседи не понимают, что побудило односельчанина к такой жестокости. Впрочем, за убийство отца мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что под Винницей мужчина забил до смерти пенсионерку и напал с ножом на двух сестер.

Также напомним,под Киевом мужчина жестоко расправился с соседом.

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