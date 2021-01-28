На Миколаївщині в сніговій пастці опинилася більш ніж сотня фур

У Миколаївській області через снігопади ускладнено рух транспорту на автодорогах області, утворився затор з понад ста вантажівок.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС, найбільш проблемні ділянки зафіксовано на автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв у районі смт Олександрівка Вознесенського району. Тут стався затор з більш ніж ста вантажних автомобілів.

Також, у районі села Мигія Первомайського району на трасі М-13 Кропивницький на підйомах зібралося понад 50 вантажних автомобілів.

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Для розчищення снігових заметів на цій трасі з боку Одеської області від ДСНС залучено важку інженерну техніку Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі вже другий день вирує негода. В ніч з 27 на 28 січня дощ через мінусову температуру переходив в мокрий сніг, що призвело до часткового зледеніння контактної мережі електричного транспорту, електромереж і дерев.

Також нагадаємо, погода в Україні продовжує погіршуватися, рятувальники оголосили штормове попередження.

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