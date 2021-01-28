В Николаевской области в снежной ловушке оказались более сотни фур

В Николаевской области из-за снегопадов затруднено движение транспорта на автодорогах области, образовалась пробка из более ста грузовиков.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, наиболее проблемные участки зафиксировано на автомобильной дороге Н-24 Благовещенское-Николаев в районе пгт Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из более ста грузовых автомобилей.

Также, в районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 Кропивницкий на подъемах собралось более 50 грузовых автомобилей.

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Для расчистки снежных заносов на этой трассе со стороны Одесской области от ГСЧС привлечена тяжелая инженерная техника Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Видео: Александр Дмитренко

Ранее мы сообщали, что в Одессе уже второй день бушует непогода. В ночь с 27 на 28 января дождь из-за минусовой температуры переходил в мокрый снег, что привело к частичному обледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей и деревьев.

Также напомним, погода в Украине продолжает ухудшаться, спасатели объявили штормовое предупреждение.

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