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У Миколаївській області вибух у школі: під завалами опинилася людина (фото)

1 березня, 10:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обставини події з'ясовуються, на місці працюють співробітники поліції і медики

У Миколаївській області 1 березня стався вибух котла в школі.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Миколаєва в Facebook.

Так, НП сталася в селі Іванівка Очаківського району. За інформацією рятувальників, у приміщенні котельні під залізобетонною плитою знаходився чоловік.

Постраждалого 1994 року народження деблокували з-під бетонної плити і передали медикам.

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У чоловіка травмована голова і нижня кінцівка, він госпіталізований в лікувальний заклад.

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"Обставини події з'ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687" , – йдеться в повідомленні.

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На місці була пожежа площею два квадратних метри, яку загасили рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що історія зі смертельною пожежею в 1-й лікарні Чернівців обростає страшними подробицями. Як виявилося, причиною трагедії міг стати самопідпал одного з пацієнтів.

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вибух рятувальники Миколаїв ДСНС завали

Джерело: Сьогодні

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