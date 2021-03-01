У Миколаївській області вибух у школі: під завалами опинилася людина (фото)

У Миколаївській області 1 березня стався вибух котла в школі.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Миколаєва в Facebook.
Так, НП сталася в селі Іванівка Очаківського району. За інформацією рятувальників, у приміщенні котельні під залізобетонною плитою знаходився чоловік.
Постраждалого 1994 року народження деблокували з-під бетонної плити і передали медикам.
У чоловіка травмована голова і нижня кінцівка, він госпіталізований в лікувальний заклад.
"Обставини події з'ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687" , – йдеться в повідомленні.
На місці була пожежа площею два квадратних метри, яку загасили рятувальники.
Раніше ми повідомляли, що історія зі смертельною пожежею в 1-й лікарні Чернівців обростає страшними подробицями. Як виявилося, причиною трагедії міг стати самопідпал одного з пацієнтів.
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