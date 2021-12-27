У полтавському СІЗО знайшли мертвим обвинуваченого

Правоохоронці почали з'ясовувати всі деталі та причини смерті чоловіка

Чоловіка поранили ножем у груди / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 27 грудня, у Полтаві у слідчому ізоляторі знайшли мертвим обвинуваченого. Він був у камері з ножовим пораненням у грудях.

Про це пише OBOZREVATEL.

Деталі

Тіло вбитого правопорушника знайшли близько 8:00. Чоловіка 1980 року народження раніше затримали та відправили до СІЗО за шахрайство.

За цим фактом у слідчому ізоляторі розпочали перевірку. Правоохоронці з'ясовуються всі деталі та обставини смерті заарештованого.

У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру у Полтаві

У камері СІЗО померла 20-річна Вероніка Моторина, яку засудили до 15 років ув'язненняза вбивство інструктора тиру у Полтаві.

Зазначається, нібито напередодні дівчина цілий день нічого не їла, курила та пила каву. У неї почався напад епілепсії, засуджену не вдалося врятувати.

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