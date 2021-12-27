У полтавському СІЗО знайшли мертвим обвинуваченого

Сьогодні, 27 грудня, у Полтаві у слідчому ізоляторі знайшли мертвим обвинуваченого. Він був у камері з ножовим пораненням у грудях.
Про це пише OBOZREVATEL.
Деталі
Тіло вбитого правопорушника знайшли близько 8:00. Чоловіка 1980 року народження раніше затримали та відправили до СІЗО за шахрайство.
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За цим фактом у слідчому ізоляторі розпочали перевірку. Правоохоронці з'ясовуються всі деталі та обставини смерті заарештованого.
У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру у Полтаві
У камері СІЗО померла 20-річна Вероніка Моторина, яку засудили до 15 років ув'язненняза вбивство інструктора тиру у Полтаві.
Зазначається, нібито напередодні дівчина цілий день нічого не їла, курила та пила каву. У неї почався напад епілепсії, засуджену не вдалося врятувати.