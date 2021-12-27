В полтавском СИЗО нашли мертвым обвиняемого

Правоохранители начали выяснять все детали и причины смерти мужчины

Мужчину ранили ножом в грудь / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 27 декабря, в Полтаве в следственном изоляторе нашли мертвым обвиняемого. Он был в камере с ножевым ранением в груди.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

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Тело убитого правонарушителя нашли около 8:00. Мужчину 1980 года рождения ранее задержали и отправлен в СИЗО за мошенничество.

По данному факту в следственном изоляторе начали проверку. Правоохранители выясняются все детали и обстоятельства смерти арестованного.

В СИЗО скончалась девушка, застрелившая инструктора тира в Полтаве

В камере СИЗО умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство инструктора тира в Полтаве.

Отмечается, якобы накануне девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе. У нее начался приступ эпилепсии, осужденную не удалось спасти.

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