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У Полтавській області однорічна дитина потонула у ванні. Подробиці трагедії

24 травня, 12:40

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

Правоохоронці розслідують обставини загибелі дитини – не виключено, що мати малюка була п'яна в момент смерті її малюкадитя

Лікарів викликав співмешканець матері дитини.

Лікарів викликав співмешканець матері дитини. / Фото: Pixabay

У Кременчуці Полтавської області однорічного хлопчика без ознак життя виявив співмешканець його матері. Дитина знаходилася у ванній, наповненій водою.

"Прибулі за викликом медики намагалися реанімувати дитину, але безуспішно, пізніше була констатована смерть. Відкрито і розслідується кримінальне провадження за статтею "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною", – повідомила "Сьогодні" речник поліції Кременчука Анна Васенко-Волювач.

За неофіційною інформацією, мати загиблої дитини в момент її смерті була п'яна. У поліції цього не спростовують.

Зазначимо, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області загинуло немовля. Воно померло в будинку без електропостачання і опалення.

Також нагадаємо, в Одеській області немовля закопали на цвинтарі, копи розслідують можливе вбивство.

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