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У Полтавській області помер 12-річний хлопчик з сильними опіками – деталі трагедії

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 15:23
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Дитину помістили в реанімацію, і лікарі чотири дні боролися за його життя
У Полтавській області помер 12-річний хлопчик. Фото: колаж "Сьогодні"
У Полтавській області помер 12-річний хлопчик. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтавській області помер 12-річний хлопчик, якого доставили в лікарню з сильними опіками тіла. Медики боролися за його життя чотири дні, але дитину не вдалося врятувати.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Полтавській області.

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Подробиці трагедії

20 жовтня в Полтавській області в реанімаційне відділення районної лікарні доставили 12-річного хлопчика. У дитини діагностували численні опіки.

За попередньою інформацією поліції, хлопчик отримав опіки вдома, на кухні.

Дитину помістили в реанімацію, і лікарі чотири дні боролися за його життя. Але 24 жовтня хлопчик помер.

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Відкрито кримінальне провадження

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Слідчі почали з'ясування всіх обставин і подробиць отримання травм дитиною, які привели до її загибелі.

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Нагадаємо, раніше у Волинській області померла півторарічна дівчинка, яку напередодні відмовилася оглядати сімейна лікарка. Дитину привезли із села Глухи в лікарню смт Стара Вижівка з дуже високою температурою. Дівчинка померла цієї ж ночі.

Також 4-річна дитина, яка з вини вітчима впала у кому, весь цей час знаходилася в Кременчуцькій дитячій лікарні. Не приходячи до тями, малюк помер.

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