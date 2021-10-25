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В Полтавской области умер 12-летний мальчик с сильными ожогами – детали трагедии

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 15:23
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Ребенка поместили в реанимацию, и врачи четыре дня боролись за его жизнь
В Полтавской области умер 12-летний мальчик. Фото: коллаж "Сегодня"
В Полтавской области умер 12-летний мальчик. Фото: коллаж "Сегодня"

В Полтавской области умер 12-летний мальчик, которого доставили в больницу с сильными ожогами тела. Медики боролись за его жизнь четыре дня, но ребенка не удалось спасти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Полтавской области.

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Подробности трагедии

20 октября в Полтавской области в реанимационное отделение районной больницы доставили 12-летнего мальчика. У ребенка диагностировали многочисленные ожоги.

По предварительной информации полиции, мальчик получил ожоги дома, на кухне.

Ребенка поместили в реанимацию, и врачи четыре дня боролись за его жизнь. Но 24 октября мальчик скончался.

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Открыто уголовное производство

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Следователи начали выяснение всех обстоятельств и подробностей получения травм ребенком, которые привели к его гибели.

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Напомним, ранее в Волынской области умерла полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач. Ребенка привезли из села Глухи в больницу пгт Старая Выжевка с очень высокой температурой. Малышка умерла этой же ночью.

Также 4-летний ребенок, которого по вине отчима впал в кому, все это время находился в Кременчугской детской больнице. Не приходя в сознание, малыш умер.

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