Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У Рівненській області вчитель розбещував 10-річну дівчинку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
7 жовтня, 13:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Листування з учителем побачила мама дівчинки
Дівчинка поки не ходить до школи / Колаж "Сьогодні"
Дівчинка поки не ходить до школи / Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області засудили вчителя танців, який надсилав зображення свого статевого органу молодий учениці. Учитель повинен оплатити дитині 100 тисяч гривень моральної компенсації і 20 тисяч гривень судових витрат.

Про це пише ТСН.

Що трапилося

Чоловік працював хореографом. Він надсилав 10-річній дівчинці фото свого статевого органу і оголеного тіла. Також він просив дитину скинути йому свої інтимні фото. Дівчинка так і зробила. Листування між учителем і дитиною побачила матір потерпілої і звернулася в поліцію.

Писав і сестрі

Старша сестра 10-річної дівчинки познайомилася з учителем танців, коли забирала її з гуртка. Вона спілкувалася з чоловіком в соцмережах, але припинила листування після того, як він став присилати їй фото свого статевого органу і відео з мастурбацією.

Боялася розповісти

Дівчинка розповіла, що дійсно листувалася зі своїм учителем танців. Однак вона боялася про це комусь розповісти, щоб чоловік не показав її фотографій. Зараз дитина боїться ходити в школу і відвідувати гуртки.

Визнав провину

У суді підозрюваний свою провину визнав і розкаявся. Чоловік розумів, що він листується з малолітньою дитиною, але не припинив цього і продовжив спілкуватися з 10-річною дівчинкою, вимагаючи від неї інтимних фото.

Покарання

Суд визнав вчителя винним і засудив його до 5 років позбавлення волі і заборонив три роки займатися педагогічною діяльністю. Однак реальний вирок суд замінив на три роки випробувального терміну.

Учитель повинен оплатити дитині 100 тисяч гривень моральної компенсації і 20 тисяч гривень судових витрат.

Жертви насильства

За останній рік 25% дітей в Україні хоча б раз потрапляли в ситуацію сексуального насильства або сексуальної експлуатації. Такі результати показали опитування 4700 дітей у віці від 6-17 років.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Обери професію мрії
Зализилося до початку уроку
Зірки-вчителі дадуть онлайн урок для школярів
Дізнатись більше
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

74 264

захворіло за тиждень в Україні

+40%

Вакцинація
Станом на 6 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
5 942 170
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 360 200
Всього введених доз 13 302 370
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.41

Якою буде погода у жовтні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати на море у жовтні
ТОП-5 напрямків
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Джей Ло у новій рекламній кампанії Coach
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти