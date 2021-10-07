У Рівненській області вчитель розбещував 10-річну дівчинку

Листування з учителем побачила мама дівчинки

Дівчинка поки не ходить до школи / Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області засудили вчителя танців, який надсилав зображення свого статевого органу молодий учениці. Учитель повинен оплатити дитині 100 тисяч гривень моральної компенсації і 20 тисяч гривень судових витрат.

Про це пише ТСН.

Що трапилося

Чоловік працював хореографом. Він надсилав 10-річній дівчинці фото свого статевого органу і оголеного тіла. Також він просив дитину скинути йому свої інтимні фото. Дівчинка так і зробила. Листування між учителем і дитиною побачила матір потерпілої і звернулася в поліцію.

Писав і сестрі

Старша сестра 10-річної дівчинки познайомилася з учителем танців, коли забирала її з гуртка. Вона спілкувалася з чоловіком в соцмережах, але припинила листування після того, як він став присилати їй фото свого статевого органу і відео з мастурбацією.

Боялася розповісти

Дівчинка розповіла, що дійсно листувалася зі своїм учителем танців. Однак вона боялася про це комусь розповісти, щоб чоловік не показав її фотографій. Зараз дитина боїться ходити в школу і відвідувати гуртки.

Визнав провину

У суді підозрюваний свою провину визнав і розкаявся. Чоловік розумів, що він листується з малолітньою дитиною, але не припинив цього і продовжив спілкуватися з 10-річною дівчинкою, вимагаючи від неї інтимних фото.

Покарання

Суд визнав вчителя винним і засудив його до 5 років позбавлення волі і заборонив три роки займатися педагогічною діяльністю. Однак реальний вирок суд замінив на три роки випробувального терміну.

Учитель повинен оплатити дитині 100 тисяч гривень моральної компенсації і 20 тисяч гривень судових витрат.

Жертви насильства

За останній рік 25% дітей в Україні хоча б раз потрапляли в ситуацію сексуального насильства або сексуальної експлуатації. Такі результати показали опитування 4700 дітей у віці від 6-17 років.

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