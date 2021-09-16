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У Рівному молодий чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку – думав, що вона доросла

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 вересня, 16:38
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За даними поліції, дівчинка без опору вступила в статевий зв'язок з 22-річним чоловіком
Поліція розслідує зґвалтування дівчинки-підлітка в Рівному
Поліція розслідує зґвалтування дівчинки-підлітка в Рівному / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівному в готельно-розважальному комплексі 22-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління Нацполіції.

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Правоохоронцям поскаржилася мати підлітка. Жінка розповіла, що вночі 13 вересня вони перебували на території готельно-розважального комплексу разом з подружками.

О другій годині ночі до постраждалої підійшов малознайомий чоловік і запропонував вийти поговорити. Потім на території комплексу вони зайнялися сексом без будь-якого опору дівчинки. Затриманий заявив, що не зрозумів, скільки років було обраниці.

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За фактом скоєння сексуальних дій стосовно дитини молодше 14 років, незалежно від її вільної згоди, чоловікові повідомили про підозру. Слідчі будуть вимагати у суду призначити порушнику цілодобовий домашній арешт.

Раніше підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Тепер йому загрожує від 10 до 13 років в'язниці.

Кожна п'ята дівчинка страждала від сексуального насильства

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявив, що протягом 2020 року в Україні почали 410 кримінальних справ стосовно сексуального насильства над дітьми, а з початку цього року – ще 70. Однак така кількість проваджень незначна, адже в основному діти не повідомляють про насильство.

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"Світові дослідження вказують, що кожна п’ятадівчинка страждає від сексуального насильства до 18 років. Це жахлива статистика, і вона стосується не тільки нашої країни", – сказав він.

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