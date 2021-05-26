У Рівному малюкові відірвало палець на "відремонтованій" гірці (фото, відео)

У Рівному дворічний хлопчик втратив пальчик на руці, коли з’їжджав з нібито нещодавно відремонтованої гірки у парку відпочинку.
Про це повідомив кореспондент "Сьогодні" з посиланням на місцеву мешканку.
Палець дитини втрапив у дірку на гірці і частину його фактично відрізало. Як виявилося дірки на гірці місцеві служби "залатали" скотчем.
"Гірку огородили аварійними смугами і мали зробити ремонт. Здивуванню немає меж, виявляється, ремонт – це заклеїти дірки скотчем. Та скільки ж можна терпіти таке свавілля, хто перевіряв якість тої гірки? Вважаю, таку халатність не можна ігнорувати", – написала представниця громадської організації "Ангели життя" Ліана Диновська у Facebook.
Небезпечна гірка у Рівному Фото: facebook.com/Ліана Диновська
Зі слів жінки, цей майданчик взагалі не можна вводити в експлуатацію, оскільки "там на кожному кроці небезпека".
Хлопчика прооперували у Рівненській обласній дитячій лікарні, зараз він уже вдома.
Як вдалося з’ясувати "Сьогодні", атракціон поставили торік в парку відпочинку "Грабник" на кошти громадського бюджету, однак на баланс комунальних служб Рівного його ще не прийняли.
Нагадаємо, у місті Каховка Херсонської області два бійцівської породи собаки напали на дітей. Щоб вгамувати собак, поліцейському довелося відкрити вогонь на поразку.
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