В Ровно малышу оторвало палец на "отремонтированной" горке (фото, видео)

В Ровно двухлетний мальчик потерял пальчик на руке, когда съезжал с якобы недавно отремонтированной горки в парке отдыха.

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Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" со ссылкой на местную жительницу.

Горка, на которой пострадал мальчик / facebook.com/Лиана Диновская

Палец ребенка попал в дырку на горке и часть его фактически отрезало. Как оказалось, дыры на горке местные службы "залатали" скотчем.

"Горку огородили аварийными лентами и должны были сделать ремонт. Удивлению нет предела, оказывается, ремонт – это заклеить дыры скотчем. Да сколько же можно терпеть такой беспредел, кто проверял качество этой горки? Считаю, такую халатность нельзя игнорировать", – написала представительница общественной организации "Ангелы жизни" Лиана Диновская в Facebook.

Реклама Опасная горка в Ровно Фото: facebook.com/Лиана Диновская

По словам женщины, эту площадку вообще нельзя вводить в эксплуатацию, поскольку "там на каждом шагу опасность".

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Мальчика прооперировали в Ровенской областной детской больнице, сейчас он уже дома.

Как удалось выяснить "Сегодня", аттракцион поставили в прошлом году в парке отдыха "Грабник" на средства общественного бюджета, однако на баланс коммунальных служб Ровно его еще не приняли.

Напомним, в городе Каховка Херсонской области две бойцовской породы собаки напали на детей. Чтобы угомонить собак, полицейскому пришлось открыть огонь на поражение.

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