Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)

У Мережі свідки публікують відео і знімки події. Фото: колаж "Сьогодні"
У Рівному стався вибух на заводі "Азотний". Над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яку розносить вітер.
Про це повідомляє сайт Чарівне.інфо.
Представник ГУ ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник повідомив, що ніхто не постраждав. Зараз служби ліквідовують наслідки вибуху.
"Прошу не панікувати. Нічого серйозного не відбулося, загрози викиди не несуть. Екоінспекція візьме повітря на проби і повідомить результати найближчим часом", – зазначив Мельник.
Завод після вибуху. Фото: Чарівне.інфо
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Однак у Мережі місцевих просять про всяк випадок закрити вікна.
Відзначимо, що "Рівнеазот" – один з найбільших заводів хімічної промисловості України.
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Також ми повідомляли, що під Житомиром прогримів потужний вибух на святкуваннях Івана Купала.