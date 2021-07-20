Русский
$ 27,21
32,03
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)

20 липня 2021 18:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Екоінспекція повинна взяти повітря на проби і повідомити результати найближчим часом

У Мережі свідки публікують відео і знімки події. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі свідки публікують відео і знімки події. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному стався вибух на заводі "Азотний". Над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яку розносить вітер.

Реклама

Про це повідомляє сайт Чарівне.інфо.

Представник ГУ ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник повідомив, що ніхто не постраждав. Зараз служби ліквідовують наслідки вибуху.

"Прошу не панікувати. Нічого серйозного не відбулося, загрози викиди не несуть. Екоінспекція візьме повітря на проби і повідомить результати найближчим часом", – зазначив Мельник.

Реклама

Завод після вибуху. Фото: Чарівне.інфо

Завод після вибуху. Фото: Чарівне.інфо

В тренді
Убив медбрата ніжкою від стільця: із психлікарні під Кривим Рогом втік небезпечний пацієнт (фото)
21-річний пацієнт, що втік із психлікарні / колаж "Сьогодні"

Однак у Мережі місцевих просять про всяк випадок закрити вікна.

Відзначимо, що "Рівнеазот" – один з найбільших заводів хімічної промисловості України.

Раніше ми писали, що в Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждали шестеро людей.

Реклама

Також ми повідомляли, що під Житомиром прогримів потужний вибух на святкуваннях Івана Купала.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Стрілянина по дитині під Житомиром. Військовому вибрали запобіжний захід (оновлено)
Стрілянина по дитині під Житомиром. Військовому вибрали запобіжний захід (оновлено)Інші регіони
Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)
Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)Інші регіони
Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото і відео)
Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото і відео)Інші регіони
У Глобиному отруїлися 16 працівників м'ясокомбінату – один у реанімації (оновлено)
У Глобиному отруїлися 16 працівників м'ясокомбінату – один у реанімації (оновлено)Інші регіони
Зарізала і сховала під цеглою. У Житомирській області 15-річна дівчина вбила свого хлопця
Зарізала і сховала під цеглою. У Житомирській області 15-річна дівчина вбила свого хлопцяІнші регіони
Стріляв військовий. Під Житомиром поранили дитину (оновлено)
Стріляв військовий. Під Житомиром поранили дитину (оновлено)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти