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У Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждало шестеро людей: серед поранених дитина

16 липня 2021 7:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

ЗМІ пишуть, що підозрюваний – раніше судимий місцевий житель. Його вже затримали правоохоронці

/ Фото: Нацполиция

У Хмельницькій області стався вибух невідомого пристрою, у результаті якого постраждали шестеро людей, у тому числі 4-річна дитина.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

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Зазначається, що інцидент трапився 15 липня близько 19:25 в Кам'янці-Подільському на вулиці Розвадовського. Рятувальникам перехожі заявили, що чули звуки, схожі на постріли.

Як з'ясували на місці копи, вибухнула, ймовірно, граната.

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У результаті вибуху постраждали шестеро людей – п'ятеро дорослих і 4-річна дитина. Усі вони госпіталізовані в міську лікарню і отримують допомогу медиків.

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Підозрюваного вже затримали. За попередньою інформацією, він був п'яним.

Vsim.ua пише, що затриманий – раніше судимий чоловік. А на сайті ye.ua додали, що йому 60 років, і він місцевий житель. Утім, тепер всі обставини будуть з'ясовувати слідчі.

Нагадаємо, під Житомиром прогримів потужний вибух на святкуваннях Івана Купала.

Крім того, у селі Білогородка Київської області стався вибух у багатоповерхівці. Після цього почалася пожежа.

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