В родині хлопчика з поліомієлітом ще шестеро хворих: в якому стані діти

Поліомієліт можуть підхопити як діти, так і дорослі

Батьки не вакцинували дитину / Колаж "Сьогодні"

Хлопчик з Рівненської області, у якого підтвердили поліомієліт, зараз не встає на ноги, повідомили лікарі. Небезпечним вірусом встигли захворіти і інші члени сім'ї.

Про це пише ТСН.

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Деталі

Малюк виховується в сім'ї, де десять дітей. Коли він потрапив до лікарні, ноги вже були слабкі. Згодом діагноз підтвердили.

Дитина не вакцинована, батьки свідомо відмовлялися від обов'язкових щеплень за релігійними міркуваннями.

Ще хворі

При обстеженні сім'ї вірус виявили ще у шести дітей, але парезу кінцівок у них немає.

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Зараз фахівці проводять епідрозслідування, адже поліомієліт – вірусна інфекція. Його можуть підхопити як діти, так і дорослі – частіше через брудні руки, їжу і воду. Хвороба здатна вражати центральну нервову систему і призводити до паралічу. І ці процеси, попри лікування, незворотні.

Симптоми поліомієліту

Ніяких симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає в більш ніж 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточення.

Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль у животі і горлі, нудота і блювота – протягом декількох днів може проявлятися один або декілька з них.

Рухові розлади – сильний біль в уражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин.

При одужанні після поліомієліту нерви і м'язи не відновлюються.

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