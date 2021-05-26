У школі Черкас встановили систему, яка перевіряє температуру і маски у дітей. Як вона працює

Програма пропускає в установу тільки "своїх" – тих, хто внесений у базу. Що ще може нова система безпеки

У Черкасах в гімназії №9 обладнали відеосистему, яка перевіряє, чи немає у дитини підвищеної температури і чи наділа вона маску. Виявити зможе і тих, кому вхід у школу заборонений.

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"Сьогодні" бачили, як працює пристрій.

Основа пристрою – тепловізор, додатково там є дві камери, які створюють 3Д-карти обличчя людини. Також є окремі датчики – це датчик освітленості і мікрофон.

Відео: Сьогодні

Борис Ховряк – адміністратор системи. Пропонує "Сьогодні" перевірити, як вона працює. Спочатку пристрій не пропускає журналістку, адже її немає в списку.

Щоб запам'ятати нову людину, спочатку камера сканує обличчя без маски. Але потім впізнає "своїх" навіть у масці: по бровах, очах і переніссю.

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Систему поки встановили лише в одній гімназії. Вибрали саме її, бо адміністрація активно впроваджує усі інновації. Наскільки новинка корисна – ще не оцінили. Через тривале дистанційне навчання програма поки працює у тестовому режимі.

"Є там низка, звичайно, ще функцій, які не підключені. Зокрема, допуск по відбитку пальця, підключення електронного замка дверей, але поки що це в перспективі", – сказав заступник директора Анатолій Крат.

Усього з обласного бюджету виділили 800 тисяч гривень. Вартість одного такого приладу – 63 тисячі.

Якщо тестування системи в гімназії буде успішним – такі пристрої до 1 вересня встановлять ще у 23 школах області.

Нагадаємо, у месенджері Telegram виявили чат "Колумбайн – відродження", де школярів закликали до скоєння злочинів.

Крім того, у школі Луганської області діти влаштували різанину.