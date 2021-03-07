У Сумах чоловік з гранатою погрожував підірвати відділення поліції

Вимагав звільнити одного з поліцейських

У Сумах в суботу, 6 березня, чоловік телефоном погрожував підірвати міське відділення поліції №4 за допомогою гранати.

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Про це повідомила прес-служба поліції Сумської області.

Чоловік вимагав відставки одного з чинних співробітників поліції, при цьому він висловлювався ненормативною лексикою був украй агресивний.

"На спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення від громадянина, який повідомив, що в його кишені знаходиться граната, якою він планує підірвати відділення поліції № 4", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці відразу почали розшукові дії з метою встановлення місцезнаходження людини, особисті дані якого попередньо були встановлені.

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Того ж дня поліція встановила і затримала злочинця – ним виявився 41-річний житель Сумського району, якого виявили на одній із зупинок міста.

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області через необережне поводження з гранатою загинули двоє чоловіків, а жінка отримала серйозні травми.

Ми також повідомляли, що у Вінниці затримали раніше судимого зловмисника, який погрожував підірвати гранати в квартирі житлового будинку.

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