У Сумах на очах у дружини застрелили представника "Правого сектору" (фото)

Чоловіка вбили поруч із його домом, коли той вийшов із автомобіля

Невідомий застрелив активіста увечері, 27 жовтня/Колаж: Сьогодні

У Сумах, де нещодавно сталося масове отруєння газом, застрелили одного з лідерів місцевого "Правого Сектору" Олександра Іваніна.

Про це повідомив голова Сумської організації "Правий сектор" Сергій Супрун.

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Деталі вбивства

"Убито Олександра Іваніна, активіста Національно-визвольного руху "Правий сектор" Сумської області. Застрелено біля під'їзду власного будинку в присутності дружини", — повідомив Сергій Супрун.

Активіст був 1992 року народження/Фото: Facebook: Дмитро Живицький

За інформацією Суспільного, вбивство сталося близько 9 години вечора.

"Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю — і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінально діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб", — сказав голова сумської організації "Правий сектор" Сергій Супрун.

Про активіста

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", проте не пройшов. 27 жовтня під час сесії міської ради виступав про відміну рішення виконкому про підвищення вартості проїзду в приватних маршрутках.

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