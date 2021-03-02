У Вінниці дітей відправили на дистанційку через коронавірус

Відсьогодні всі школи у Вінниці переходять на дистанційне навчання через складну ситуацію з захворюваністю на коронавірус.
Як говориться в сюжеті "Сьогодні", раніше вдома вчилися тільки школярі 5-11 класів. Також у Вінниці розгортають додаткові ліжка для інфікованих пацієнтів, повідомили в мерії.
Раніше новини "Сьогодні" розповідали, яка ситуація в "червоній" Івано-Франківської області. Міський громадський транспорт в Івано-Франківську працюватиме, але в режимі спецперевезень, як це було під час першого локдауну навесні минулого року.
Також нагадаємо, в Україні припиняють продаж квитків на потяги до Прикарпаття. Оформити проїзні документи буде неможливо мінімум до 12 березня.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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