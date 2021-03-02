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В Виннице детей отправили на дистанционку из-за коронавируса

2 марта, 10:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ранее дома учились не все классы

С сегодняшнего дня все школы в Виннице переходят на дистанционное обучение из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", ранее дома учились только школьники 5-11 классов. Также в Виннице разворачивают дополнительные кровати для инфицированных пациентов, сообщили в мэрии.

Видео: Сегодня

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какая ситуация в "красной" Ивано-Франковской области. Городской общественный транспорт в Ивано-Франковске будет работать, но в режиме спецперевозок, как это было во время первого локдауна весной в прошлом году.

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Также напомним, в Украине прекращают продажу билетов на поезда в Прикарпатье. Оформить проездные документы будет невозможно минимум до 12 марта.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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Винница карантин коронавирус
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