У Вінниці окупанти обстріляли аеродром (відео)

У Вінниціросійські військові завдали удару по аеродрому Гавришівка. Відео того, що відбувається, потрапило до Мережі.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
На кадрах видно дим. Ймовірно, почалася пожежа.
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