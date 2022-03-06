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В Виннице оккупанты обстреляли аэродром (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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6 марта, 14:25
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На кадрах видео видно несколько ударов и огонь
На месте была сильная вспышка огня / Коллаж "Сегодня"
На месте была сильная вспышка огня / Коллаж "Сегодня"

В Виннице российские военные нанесли удар по аэродрому Гаврышовка. Видео происходящего попало в Сеть.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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На кадрах видно дым. Вероятно, начался пожар.

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Ситуация в Украине 6 марта

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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

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