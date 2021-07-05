У Вінниці вчителька побила п'ятикласника з синдромом Дауна (відео)

Асистентка вчителя знущалася і била хлопчика з синдромом Дауна, який не хотів виходити з кабінету під час перерви

У черговому інклюзивному класі розгорівся скандал через насильство над учнем. Фото: скріншот

Після знущань над учнем інклюзивного класу в Києві схожа історія повторилася в Вінниці, де педагог погрожувала п'ятикласникові Максиму відрізати статевий орган.

Про це повідомляє ТСН.

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Асистентка вчителя знущалася і била хлопчика з синдромом Дауна, який не хотів виходити з кабінету під час перерви. Це зняли встановлені в кабінеті камери:

Максим чотири роки ходить до звичайної школи. За словами мами, він дуже товариський і соціалізований, та при цьому невербальний. Після конфлікту хлопчик не хотів йти на урок, коли бачив свою кривдницю.

Педагог до 11 серпня у відпустці – пішла відразу після того, як відео потрапило в соцмережі.

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У поліції вже почали перевірку на предмет буллінгу, але кажуть, що поки не виявили ознак кримінального злочину.

А школа і департамент освіти проводять службове розслідування, але продовжити його зможуть тільки коли асистент вчителя повернеться на робоче місце і надасть пояснення.

Мама Максима поки що не збирається забирати сина зі школи, але має намір подавати на вчительку до суду.

Нагадаємо, що в травні в одній зі шкіл Львівської області вчителька намагалася нагодувати семикласника, який не взяв ручку на урок, папером.

А в Полтавській області конфлікт між учителем і учнем мало не довів дитину до самогубства.