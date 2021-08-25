Дим видно за кілометри. У Вінниці спалахнула потужна пожежа на складі (відео)

Причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає

Всього на виклик виїхали 10 пожежних машин і 39 рятувальників. Фото: Telegram-канал/Black list of Vinn

У Вінниці повністю згоріли складські приміщення одного з меблевих цехів. Пожежа почалася близько 17-ї години 25 серпня. Вогонь охопив 700 "квадратів".

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Як повідомляє "Сьогодні", причини пожежі ще встановлюються. Постраждалих немає. Гасіння ускладнював густий дим. Його було видно за декілька кілометрів. Крім цього, пожежники не могли проїхати через затори і віддаленість гідрантів.

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На місці працюють 10 пожежних машин і 39 рятувальників.

Зведення по пожежам в Україні за добу

Станом на 7 ранку 25 серпня, в країні протягом доби зафіксовано 325 випадків пожеж, з них:

житловий сектор – 65;

виробнича сфера – 10;

транспорт – 8;

інші – 242.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах АТБ.

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Також нагадаємо, на Позняках у ТЦ "Піраміда" спалахнула пожежа – в небо піднявся стовп чорного диму.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: