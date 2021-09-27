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У Житомирській області медики змушували онкохворих купувати безплатні препарати

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 вересня, 19:08
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Правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень готівкою та чергову партію з 50 паковань ліків
За даними СБУ, препарати збували в кількох обласних центрах, схема діяла півроку. Колаж: "сьогодні"
За даними СБУ, препарати збували в кількох обласних центрах, схема діяла півроку. Колаж: "сьогодні"

Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі: вони змушували онкохворих купувати дорогі ліки в аптеках, які держава видавала безплатно. Схема діяла щонайменше пів року.

Про це повідомляє СБУ.

"Медики призначали онкохворим лікування, а дорогі ліки пропонували купувати в аптеках – це тоді, коли ці медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого", – йдеться в повідомленні.

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Медики списували отримані ліки та продавали їх приватним аптекам за пів ціни
Медики списували отримані ліки та продавали їх приватним аптекам за пів ціни

Медики списували отримані ліки та продавали їх приватним аптекам за пів ціни. За даними СБУ, препарати збували в кількох обласних центрах, а схему застосовували щонайменше пів року.

Під час обшуків у кабінетах і машинах медиків, а також аптеках, які фігурували в схемі, правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень готівкою і чергову партію з 50 паковань дорогих ліків, готових для збуту.

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Під час обшуків вилучили майже пів мільйона гривень готівкою та партію дорогих ліків
Під час обшуків вилучили майже пів мільйона гривень готівкою та партію дорогих ліків

Викликали швидку, а потрапив у поліцію: у Дніпрі невідомі побили терориста

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі очевидці побачили побитого чоловіка і викликали йому швидку. Але потерпілий накинувся на лікарів і погрожував їм фізичною розправою.

На місце також приїхала поліція, але чоловік продовжував поводитися агресивно, нецензурно висловлювався і погрожував. Дебошира затримали, а під час перевірки з'ясувалося, що 38-річний чоловік перебуває в розшуку СБУ в Дніпропетровській області за створення терористичної групи чи терористичної організації.

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Затриманого доставили у відділення поліції, де до "тероризму" йому додали і "хуліганство", а також "перебування у нетверезому стані в громадському місці".

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