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В Житомирской области медики заставляли онкобольных покупать бесплатные препараты

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 сентября, 19:08
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Правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен наличными и очередную партию из 50 упаковок лекарств
По данным СБУ, препараты сбывали в нескольких областных центрах, схема действовала полгода. Коллаж: "сегодня"
По данным СБУ, препараты сбывали в нескольких областных центрах, схема действовала полгода. Коллаж: "сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера на коррупционной схеме: они заставляли онкобольных покупать дорогие лекарства в аптеках, которые государство выдавало бесплатно. Схема действовала по меньшей мере полгода.

Об этом сообщает СБУ.

"Медики назначали лечение онкобольным, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках – это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного",– говорится в сообщении.

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Медики списывали полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены
Медики списывали полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены

Медики списывали полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены. По данным СБУ, препараты сбывали в нескольких областных центрах, а схема действовала по меньшей мере полгода.

Во время обысков в кабинетах и машинах медиков, а также аптеках, которые фигурировали в схеме, правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен наличными и очередную партию из 50 упаковок дорогих лекарств, готовых для сбыта.

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Во время обысков изъяли почти полмиллиона гривен наличными и партию дорогих лекарств
Во время обысков изъяли почти полмиллиона гривен наличными и партию дорогих лекарств

Вызвали скорую, а попал в полицию: в Днепре неизвестные избили террориста

Ранее мы сообщали, что в Днепре очевидцы увидели избитого мужчину и вызвали ему скорую. Но пострадавший накинулся на врачей и угрожал им физической расправой.

На место также приехала полиция, но мужчина продолжал себя вести агрессивно, нецензурно выражался и угрожал. Дебошира задержали, а во время проверки выяснилось, что 38-летний мужчина находится в розыске СБУ в Днепропетровской области за создание террористической группы или террористической организации.

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Задержанного доставили в отделение полиции, где к "терроризму" ему добавили и "хулиганство", а также "нахождение в пьяном виде в общественном месте".

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