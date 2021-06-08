У Житомирській області невідомий розстріляв подружжя. Подробиці трагедії

Під час стрілянини у будинку знаходилась малолітня дитина – правоохоронці відкрили кримінальне провадження – подробиці

В одному з сіл на території Коростишівської громади Житомирського району вночі, 8 червня, невідомий стріляв у подружжя, внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, повідомлення про стрілянину у селі Грубське надійшло в поліцію близько 00:30.

Невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. Фото: ГУНП

"Попередньо встановлено, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилось подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час події в іншій кімнаті будинку також перебувала 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.

Правоохоронці почали розслідування. Фото: ГУНП В тренді Не вдалося врятувати: у Запоріжжі родичі померлого мало не влаштували самосуд над медиками (відео)

Поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб та їх місцезнаходження. Кримінальне провадження розпочато статтею "умисне вбивство".

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