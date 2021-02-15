В Житомирской области подростка везли к скорой в повозке с лошадьми (фото)

В селе Хотыж в Емильчинском районе Житомирской области в снежных сугробах застряла скорая помощь, которая ехала на вызов к 14-летней пациентке в село Зеленица. На помощь пришли спасатели и повозка с лошадьми.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место происшествия немедленно выехали сотрудники 33-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытии к месту, где вынужденно остановилась скорая, спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. За несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать в село из-за сильных заносов и уплотненный снежный покров.

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Врач с командиром отделения отправились к больной пешком. При осмотре девушки было принято решение о ее дальнейшей госпитализации в районную больницу. Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне.

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Уже дальше пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а потом вместе на носилках – до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса. Потом медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области женщину с инфарктом везли к скорой на санках.

Также напомним, в Киеве медикам скорой пришлось идти пешком к пациенту, автомобиль застрял в снегу.

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