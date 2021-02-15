Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Житомирской области подростка везли к скорой в повозке с лошадьми (фото)

15 февраля, 15:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Карета медиков застряла в снегу

В селе Хотыж в Емильчинском районе Житомирской области в снежных сугробах застряла скорая помощь, которая ехала на вызов к 14-летней пациентке в село Зеленица. На помощь пришли спасатели и повозка с лошадьми.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место происшествия немедленно выехали сотрудники 33-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытии к месту, где вынужденно остановилась скорая, спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. За несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать в село из-за сильных заносов и уплотненный снежный покров.

Реклама

Врач с командиром отделения отправились к больной пешком. При осмотре девушки было принято решение о ее дальнейшей госпитализации в районную больницу. Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне.

В тренде
Харьковские влюбленные в День святого Валентина сковали друг друга цепью (фото)
Фото Виталия Зорина

Уже дальше пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а потом вместе на носилках – до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса. Потом медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу.

Реклама

Ранее мы сообщали, что во Львовской области женщину с инфарктом везли к скорой на санках.

Также напомним, в Киеве медикам скорой пришлось идти пешком к пациенту, автомобиль застрял в снегу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели лошади скорая помощь ГСЧС повозка житомирская область сани транспортировка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мама девочки, видео которой
Мама девочки, видео которой "взорвало" интернет: "Это непросто – стать известной за одну ночь"Украина
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пыток
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пытокДругие регионы
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенок
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенокДругие регионы
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15Украина
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпера
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпераУкраина
Житель Винницы
Житель Винницы "заработал" более миллиона гривен на онлайн-переводахДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять