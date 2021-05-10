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В жутком ДТП под Ровно погибла целая семья (фото, видео)

10 мая, 00:43

Юлия Безпечная , Владимир Миколайчук

Трагедией закончилось столкновение легковушки с микроавтобусом на трассе Киев-Чоп, выжил только один участник происшествия

На трассе Киев-Чоп возле села Колоденка (Ровенская область) водитель легковушки Аudi выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. От полученных травм на месте погибли водитель автомобиля и его полуторамесячный сын.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

37-летнюю жену погибшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, но несмотря на предпринятые врачами усилия, спасти ее не удалось – через несколько часов она умерла.

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Также в аварии серьезно пострадал водитель микроавтобуса – его из покореженного авто доставали спасатели, сейчас он в больнице.

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Фото: newsroom.kh.ua, truexanews

Как сообщили в полиции, ДТП ориентировочно произошла в 17:00 вечера, ведется расследование.

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Напомним, накануне в Харькове на улице Тюринской легковушка насмерть сбила 70-летнюю женщину.

Мы также сообщали, что в Вишневом на перекрестке водитель автомобиля Nissan нарушил правила дорожнего движения, а после этого пытался наехать на правоохранителя.

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